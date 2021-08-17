Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da ilk direnç 1465
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Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsa İstanbul'da keskin yükselişler olduğunu ifade eden Maviş, "Piyasalarda jeopolitik konular takibimizde olacak. Borsa İstanbul'da 1465 seviyesi ilk karşımıza çıkan direnç olacak. 1420 seviyesi korundukça yukarı yönlü trend korunacak" dedi.