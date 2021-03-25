Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da yükseliş trendine dönüş için 1515 aşılmalı
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Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, 1430 puanın üzerinde kapanışların iyimserliği devam ettirebileceğini ifade ederek, "BIST 100 endeksi 1515 seviyesi aşılırsa kaybettiği yükseliş trendine geri dönmüş olur" dedi.