Ekonomist Belgin Maviş: Borsanın hikayesi yeni halka arzlar
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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul'da yeni yükseliş trendi için potansiyel barındığını belirterek, "Borsanın hikayesi yeni halka arzlar" dedi.