Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksinde kilit seviye 92.30
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasa reaksiyonuna göre değerlendirildiğinde dünyada paranın likit olarak dolarda durduğunu ifade ederek, “Dolar endeksinde kilit seviye 92.30” dedi.