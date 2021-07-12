Ekonomist Belgin Maviş: Fed görünümü piyasada morallerin bozulmasına müsaade etmedi
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Ekonomist Belgin Maviş, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri A Para’da değerlendirdi. Maviş, delta varyantının Asya piyasalarına olumsuz yansıdığını ifade ederek, “Fed görünümü piyasada morallerin bozulmasına müsaade etmedi” dedi.