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Ekonomist Belgin Maviş: Geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır

Ekonomist Belgin Maviş: Geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır
23.03.2021 | 12:15

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Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasalardaki durumu ayılarla boğaların çarpışması olarak nitelendirerek, "Bu geri çekilmeler alım fırsatı olacaktır" dedi.

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