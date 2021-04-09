Ekonomist Belgin Maviş: Güçlü duran bir sanayi endeksi var
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Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Sanayi hisselerinin endeksi taşımaya devam ettiğini ifade eden Maviş, "Güçlü duran bir sanayi endeksi var" dedi.