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Ekonomist Belgin Maviş: Reformlar Borsa İstanbul’a yeni hikaye yazdırır

Ekonomist Belgin Maviş: Reformlar Borsa İstanbul’a yeni hikaye yazdırır
05.01.2021 | 12:54

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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul’da 1450 seviyesinin önemine dikkat çekerek, “Reformlar Borsa İstanbul’a yeni hikaye yazdırır” dedi.

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