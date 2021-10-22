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Ekonomist Belgin Maviş: Sanayi ve inşaat sektörü BIST 100'e destek verdi 22.10.2021 | 15:47
01:33
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da 1570 puan aşılırsa yükseliş hız kazanır 22.10.2021 | 15:44
04:31
SON DAKİKA: Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı! 21.10.2021 | 14:09
03:17
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 19.10.2021 | 16:32
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03:04
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Ağustos ayı işsizlik rakamları belli oldu 11.10.2021 | 10:17
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3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? 10.10.2021 | 12:40
04:07
Tonguç Erbaş: Dünyada enflasyon yükseliş eğiliminde 10.10.2021 | 12:32
02:06
Mustafa Keskintürk: Küresel enflasyon piyasaları rahatsız ediyor 10.10.2021 | 12:28
02:38
Altın fiyatları için yön ne olacak? Kasım ayı Fed toplantısına dikkat! 04.10.2021 | 12:33
01:36
Stratejist Yeliz Karabulut: Dolar endeksi 97 seviyesine yönelebilir 04.10.2021 | 12:18
02:53
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu 04.10.2021 | 11:51
01:45
03:18
15:23
SON DAKİKA: Türkiye ihracatta kritik eşiği aştı 01.10.2021 | 16:24
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 120 milyar doları aştı 28.09.2021 | 14:35
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsa İstanbul'daki hacimli olmasının yükselişin devam edebileceğine işaret ettiğini belirten Maviş, "Sanayi ve inşaat sektörü BIST 100'e destek verdi" dedi.