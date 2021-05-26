Ekonomist Belgin Maviş’ten Borsa İstanbul yorumu: Bankalara para girişi olduğunu gördüm
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da BIST bankacılık endeksini değerlendirdi. Maviş, piyasalarda teknik bir düzeltme hareketinin beraberinde fırsatlar getirdiğini ifade ederek, “Bankalara para girişi olduğunu gördüm” dedi.