Ekonomist Mehmet Aşcıoğlu: Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketi daha güçlü olabilir

Ekonomist Mehmet Aşcıoğlu Borsa İstanbul’daki beklentilerini A Para’da değerlendirdi. Aşcıoğlu, Biden’ın Türkiye’ye zeytin dalı uzatabileceğini ifade ederek, “Yabancı girişi hızlanırsa Borsa İstanbul’da endeks hareketi şimdiye kadar olmadığı kadar güçlü olabilir” dedi.