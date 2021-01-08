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Ekonomist Mehmet Aşcıoğlu: Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketi daha güçlü olabilir

Ekonomist Mehmet Aşcıoğlu: Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketi daha güçlü olabilir
08.01.2021 | 15:00

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Ekonomist Mehmet Aşcıoğlu Borsa İstanbul’daki beklentilerini A Para’da değerlendirdi. Aşcıoğlu, Biden’ın Türkiye’ye zeytin dalı uzatabileceğini ifade ederek, “Yabancı girişi hızlanırsa Borsa İstanbul’da endeks hareketi şimdiye kadar olmadığı kadar güçlü olabilir” dedi.

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