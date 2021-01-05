Ekonomist Semra Demircioğlu: Borsalardaki yükseliş devam edebilir

Ekonomist Semra Demircioğlu A Para’da yayına katılarak, küresel piyasaların seyrini değerlendirdi. Demircioğlu, likidite musluklarının açık olduğunu ve risksiz varlıklardan riskli varlıklara doğru bir yönelim olduğunun görüldüğünü ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde borsalardaki yükseliş devam edecek gibi görünüyor” dedi.