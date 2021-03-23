Video Ekonomide Bugün Emre Çayırlı: Avrupa ABD kadar pozitif toparlanma göstermiyor

Emre Çayırlı: Avrupa ABD kadar pozitif toparlanma göstermiyor

Emre Çayırlı: Avrupa ABD kadar pozitif toparlanma göstermiyor
23.03.2021 | 12:21

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ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı A Para'da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Avrupa'daki son PMI rakamlarına göre hizmet sektöründe bir yavaşlamaya işaret ettiğini ifade ederek, "Avrupa kanadında canlanma için bir iki ay daha süreç var" dedi.

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