Emre Çayırlı: Dolar endeksindeki zayıf seyir gelişen ülke kurlarına olumlu yansıyor

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Dolar endeksinde 90.65 bölgesinin önemli olduğunu ifade eden Çayırlı, “Dolar endeksinde aşağı yönlü seyir gelişmekte olan ülke kurlarında aşağı yönlü daha stabil bir görüntüye neden oldu” dedi.