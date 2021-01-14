Video Ekonomide Bugün Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: 200 günlük ortalamanın üzerinde altında yükseliş sürer

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: 200 günlük ortalamanın üzerinde altında yükseliş sürer

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: 200 günlük ortalamanın üzerinde altında yükseliş sürer
14.01.2021 | 12:39

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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, ons altın fiyatlarındaki gelişmeleri A Para’da değerlendirdi. Ergezen, ons altında 1792 seviyesinin altını çizerek “200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutundukça ons altında yukarı yönlü seyir sürebilir” dedi.

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