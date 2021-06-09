Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisine odaklandı

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Küresel düzeyde ciddi enflasyon endişeleri olduğunu ve parasal likiditenin piyasalardan çekilmediği durumda değerli metallerde yükselişlerin hız kazanabileceğini ifade etti. "Altın fiyatları enflasyon verisine odaklandı" dedi.