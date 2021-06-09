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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisine odaklandı

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisine odaklandı
09.06.2021 | 16:22

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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Küresel düzeyde ciddi enflasyon endişeleri olduğunu ve parasal likiditenin piyasalardan çekilmediği durumda değerli metallerde yükselişlerin hız kazanabileceğini ifade etti. "Altın fiyatları enflasyon verisine odaklandı" dedi.

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