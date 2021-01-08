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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Buğday fiyatları 2021'de yükselişini sürdürecek

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Buğday fiyatları 2021'de yükselişini sürdürecek
08.01.2021 | 14:50

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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da yayına katılarak buğday fiyatları seyrini değerlendirdi. Ergezen, Buğday fiyatları için 585 seviyesinin önemli olduğunu belirterek, “2021 yılı buğday fiyatları için de yukarı yönlü olacaktır” dedi.

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