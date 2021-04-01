Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Likidite faize ve kripto paralara yöneldi

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para'da yayına katılarak emtia piyasaları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki seyrin altın başta olmak üzere emtia fiyatlarında baskı yarattığını ifade eden Ergezen, "Likidite faize ve kripto paralara yöneldi" dedi.