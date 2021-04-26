Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Ons altın fiyatlarında yükselen yeni kanala geçiş için 1792 aşılmalı
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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para’da ons altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Altın üzerindeki en büyük baskının riskli varlıklara yönelim olduğunu ifade eden Ergezen, “Ons altın fiyatlarında 1792 seviyesi geçilmeden yukarı yönlü yeni kanalın içerisine girmesi zor” dedi.