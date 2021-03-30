Enver Erkan: Borsa İstanbul'da 1400 ve 1430 puan seviyesi toparlanma açısından kritik

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Erkan, Merkez Bankası için önemli bir gündem dönemeci içerisine girildiğini ifade ederek, "Borsa İstanbul'da 1400 ve 1430 puan seviyesi toparlanma açısından kritik" dedi.