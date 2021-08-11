Enver Erkan: Fed 2022'de varlık alımları için hamle yapabilir
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Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD’de reel faiz oranlarının yükselmesi enflasyonun daha fazla yükselmemesi için kritik olduğunu vurgulayarak, “Fed Eylül ayında önemli bir açıklama yapabilir. Mevcut senaryoda 2022 varlık alımlarının azaltılacağı yıl, 2023 faiz artışlarının olacağı yıl olarak öne çıkıyor” dedi.