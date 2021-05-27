Enver Erkan: Reel faiz pozisyonunu kuvvetli tutmak önemli görünüyor

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Gelişmekte olan ülkelerin Fed'in konumuma göre kendine yol çizmesi gerektiğini ifade eden Erkan, "Reel faiz pozisyonunu kuvvetli tutmak önemli görünüyor" dedi.