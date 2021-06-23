Enver Erkan: Sanayinin hikayesi ekonomik açılmayla ilgili olacak

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, A Para’da Borsa İstanbul’u değerlendirdi. Erkan, piyasalarda sürekli yabancı bir girişin olacağı bir ortamın olmadığını belirterek, “Sanayinin hikayesi ekonomik açılmayla ilgili olacak. Turizm tarafında Temmuz, Ağustos ayları pozitif geçebilir” dedi.