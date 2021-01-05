Enver Erkan: Senato Cumhuriyetçilerde kalırsa topal ördek durumu devam edecek
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
Ekonomist Semra Demircioğlu: Borsalardaki yükseliş devam edebilir 05.01.2021 | 10:15
01:58
06:00
02:33
Stratejist Musafa Aşkın: Ons altın 1800’lerde dinlenerek güç topladı 04.01.2021 | 13:21
05:10
Stratejist Cüneyt Paksoy: TL'nin gidebileceği baya bir yol var 04.01.2021 | 13:16
02:36
06:03
01:50
Borsa İstanbul'a 2021 yılında yabancı ilgisi sürecek mi? 04.01.2021 | 11:34
01:37
Piyasalarda 2021 yılı beklentileri neler? 04.01.2021 | 11:29
04:14
SON DAKİKA! Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu: TÜİK açıkladı | Video 04.01.2021 | 10:09
03:15
04:20
02:41
Borsa İstanbul’da 2021’de hangi sektörler öne çıkabilir? 31.12.2020 | 11:51
01:53
2021 yılının ilk günlerinde piyasaların takip edeceği başlıklar neler? 31.12.2020 | 11:37
01:27
03:15
Figen Özavcı Gümülcineli: Ocak ayında bono tarafına giriş devam edebilir 30.12.2020 | 16:18
07:29
02:25
Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri için 2021 yılı beklentileri neler? 30.12.2020 | 12:05
03:17
Borsa İstanbul’da banka hisseleri için fırsat barındırıyor mu? 30.12.2020 | 12:00
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Erkan, Demokratlara geçecek Senato’nun etkisinin daha önemli olabileceğini ifade ederek, “Senato Cumhuriyetçilerde kalırsa topal ördek durumu devam edecek” dedi.