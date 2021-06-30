Enver Erkan: Türkiye ekonomisi bir yola girdi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:56
Ekonomist Belgin Maviş: Fed’in rotasını piyasa çözemedi 30.06.2021 | 15:11
02:31
Enver Erkan: Türkiye ekonomisi bir yola girdi 30.06.2021 | 15:08
04:46
Barış Ürkün: Delta varyantı güvenli liman talebini artırdı 30.06.2021 | 15:05
04:01
Seltem İyigün: Emtia fiyatlarında yukarı gidişat görülebilir 30.06.2021 | 14:57
03:33
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir 28.06.2021 | 16:22
02:09
Altın fiyatları için hangi veriler öne çıkıyor? 28.06.2021 | 16:14
04:41
Ekonomist Belgin Maviş: Gözümüz NASDAQ tarafında olacak 28.06.2021 | 16:07
02:11
Altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler neler? 27.06.2021 | 10:27
03:22
03:59
Altın fiyatları için önemli teknik seviyeler neler? 25.06.2021 | 14:06
23:02
Bakan Elvan: Yüzde 20 düzeyinde büyüme bekliyoruz 25.06.2021 | 10:55
04:05
Enver Erkan: Sanayinin hikayesi ekonomik açılmayla ilgili olacak 23.06.2021 | 12:48
02:52
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? Kritik teknik seviyeler neler? 23.06.2021 | 12:45
06:50
Özlem Bayraktar Gökçen: Daha şahin bir süreçteyiz 21.06.2021 | 16:51
03:03
Ekonomist Belgin Maviş: VIX endeksi yol haritasını belirleyecek 21.06.2021 | 16:47
02:32
Stratejist Yeliz Karabulut: Faiz artırımı 2022’de olabilir 21.06.2021 | 16:14
02:10
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 20.06.2021 | 08:51
04:56
Kanal İstanbul borsaya nasıl yansıyor? 20.06.2021 | 08:47
03:45
Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı 17.06.2021 | 14:18
05:17
Altın fiyatları için hangi gelişmeler öne çıkıyor? 16.06.2021 | 14:08
Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Erkan, otomotiv sektörünün durumda olum bir görünüm oluşabileceğini ifade ederek, “Ekonomi bir yola girdi. Kademeli normalleşme ile normale girmesi gereken bir tüketim alışkanlığı var” dedi.