Enver Erkan: Türkiye ekonomisi bir yola girdi

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Erkan, otomotiv sektörünün durumda olum bir görünüm oluşabileceğini ifade ederek, “Ekonomi bir yola girdi. Kademeli normalleşme ile normale girmesi gereken bir tüketim alışkanlığı var” dedi.