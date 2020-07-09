Erbaş: Enerji şirketleri borsadan iyi performans gösterdi
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Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para’da Borsa İstanbul’da enerji şirketlerinin performanslarını değerlendirdi. Erbaş, Borsa İstanbul’da enerji şirketlerinin piyasa değerinin yılbaşından bu yana yüzde 50 ile 100 arasında bir değer artışı olduğunu belirterek “Enerji sektörü, Borsa İstanbul içerisinde borsadan daha iyi bir performans göstermiş gibi gözüküyor” dedi.