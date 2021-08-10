Video Ekonomide Bugün Eren Can Umut: Altın için 1800 dolar seviyesi büyük önem kazandı

Eren Can Umut: Altın için 1800 dolar seviyesi büyük önem kazandı

Eren Can Umut: Altın için 1800 dolar seviyesi büyük önem kazandı
10.08.2021 | 09:54

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A1 Capital Araştırma Müdürü Eren Can Umut, A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Faiz beklentilerinin öne çekilmesiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin olduğunu ifade eden "Ons altında 1800 seviyesi büyük önem kazandı" dedi.

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