Eren Can Umut: Altın için 1800 dolar seviyesi büyük önem kazandı
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A1 Capital Araştırma Müdürü Eren Can Umut, A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Faiz beklentilerinin öne çekilmesiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin olduğunu ifade eden "Ons altında 1800 seviyesi büyük önem kazandı" dedi.