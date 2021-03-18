Eren Can Umut: Fed faiz artırımı için 2023 yılını beklemeyecek

A1 Capital Araştırma Müdürü Eren Can Umut A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Tahvil faizlerindeki yükselişlerin küresel piyasaları olumsuz etkilemesinin son derece normal olduğunu ifade ederek, "ABD 10 yıllıkları piyasaların risk parametresidir. Fed faiz artırımı için 2023 yılında ısrar ediyor. Ancak, 2022 yılında faiz artırımı olacak diyen Fed üyelerinin sayısı artıyor. Bence Fed 2023 yılını beklemeyecek" dedi.