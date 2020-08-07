Ergezen: Altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebilir
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Emtia Piyasaları Uzmanı, Zafer Ergezen altın fiyatlarını A Para’da değerlendirdi. Ergezen, altın fiyatlarında bir düzeltme beklenebileceğini ifade ederek, “Kar satışları alımlarla karşılaşıyor. Fiziki altından ziyade vadeli tarafta alıcılar görüyoruz” dedi.