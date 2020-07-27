Erkan: Borsa İstanbul'da ucuzluk hissi uyanacak
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Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirirken endeksten atılan sıfırlar hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erkan, yeni seviyelerin yatırımcı tarafında ucuzluk hissi uyandıracak seviyeler olduğunu vurgulayarak, “Yabancı yatırımcının algısında ucuzluk hissiyatı oluşursa önümüzdeki dönem Borsa İstanbul açısından pozitif olabilir” dedi.