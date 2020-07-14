Erkan: Düzeltmeler yükseliş trendini bozmaz

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Borsa İstanbul’un son dönemdeki seyri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Erkan, faizlerin düşük olması sebebiyle daha fazla reel getiri arayan lokal yatırımcının borsaya yöneldiğinin altını çizerek, “Meydana gelebilecek çekilmeler yukarı yönlü trendi bozucu etki yaratmayacaktır” dedi.