Erkan: Düzeltmeler yükseliş trendini bozmaz
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
Erkan: Düzeltmeler yükseliş trendini bozmaz 14.07.2020 | 09:49
06:11
Konut satışlarında Haziran'da rekor artış! 14.07.2020 | 10:20
01:48
Tözge: Önemli olan risk iştahının yüksek kalması 13.07.2020 | 17:52
02:34
Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi? 13.07.2020 | 17:44
01:40
Sanayi üretim verisi neyi işaret ediyor? 13.07.2020 | 15:44
03:29
Güner: Borsada yabancı yatırımcı ters köşe oldu 13.07.2020 | 15:52
01:50
Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi? 13.07.2020 | 15:33
04:08
Şu an altın alınır mı? Altın yükselir mi? 13.07.2020 | 12:32
04:19
Düzeltme sonrası Borsa İstanbul'da hedef ne? 13.07.2020 | 12:13
03:25
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 12:07
02:38
Berk: Dünya piyasalarında bir adım öne geçmeye çalışacağız 13.07.2020 | 11:59
02:09
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 11:11
06:30
TÜİK Mayıs 2020 sanayi üretim verisini açıkladı! | Video 13.07.2020 | 10:52
23:54
Havacılık sektöründe beklentiler! 13.07.2020 | 10:43
02:04
Karabulut: ABD'den gelen açıklamalar borsalarda türbülans yaratıyor 13.07.2020 | 09:57
01:35
Yeni güvenli liman ‘Gümüş’ 13.07.2020 | 09:43
02:32
Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne? 10.07.2020 | 17:38
01:56
Borsa İstanbul'un seyrinde hangi sektörler öne çıkıyor? 10.07.2020 | 17:27
06:14
Borsadaki düşüşün nedeni ne? 10.07.2020 | 17:17
01:47
Salman: Borsada banka hisseleri çok ucuz 10.07.2020 | 14:52
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, Borsa İstanbul’un son dönemdeki seyri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Erkan, faizlerin düşük olması sebebiyle daha fazla reel getiri arayan lokal yatırımcının borsaya yöneldiğinin altını çizerek, “Meydana gelebilecek çekilmeler yukarı yönlü trendi bozucu etki yaratmayacaktır” dedi.