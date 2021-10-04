Video Ekonomide Bugün Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu
Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu

Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu

04.10.2021 | 11:51

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1,25 yıllık bazda ise yüzde 19,58 olarak gerçekleşti.

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