Faiz indirimleri 2020'de sürecek mi?

İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner, Borsa İstanbul’un yükseliş trendini A Para’da değerlendirdi. Dikkat çeken açıklamalar yapan Güner, durmuş gibi görünen faiz indirimlerinin önümüzdeki dönemde devam edeceği beklentisinin korunduğunu ifade etti. Güner, yakalanan momentumun korunduğunu belirterek, “Borsa İstanbul’da 124 bin tarihi zirvesinin önümüzdeki dönemde tekrar test edilmesini bekliyoruz” dedi. Uzman isim ayrıca borsa için kritik destek direnç seviyelerini açıkladı.