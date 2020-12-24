Video Ekonomide Bugün Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?

Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?

Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?
24.12.2020 | 11:30

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OTOMATİK OYNAT

Merkez Bankası faiz kararı piyasalara nasıl yansıyacak? 02:49
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Prof. Dr. Abuzer Pınar: Üreten sektörlerin harekete geçebilmesi için kurda bir istikrar lazım 02:31
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SON DAKİKA! Kritik faiz kararı açıklandı! Merakla beklenen açıklama Merkez Bankası'ndan geldi 03:18
SON DAKİKA! Kritik faiz kararı açıklandı! Merakla beklenen açıklama Merkez Bankası'ndan geldi 24.12.2020 | 14:10
Borsa İstanbul’da hangi hisseler 2021’de öne çıkabilir? 02:30
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Altın fiyatları için senaryolar neler? Altın düşecek mi yükselecek mi? 01:27
Altın fiyatları için senaryolar neler? Altın düşecek mi yükselecek mi? 24.12.2020 | 11:39
Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? 02:06
Faiz kararı piyasaları nasıl etkiler? 24.12.2020 | 11:30
Altın düşecek mi yükselecek mi? Bircan: Altın fiyatları için DSÖ haberleri dikkate alınmalı 02:47
Altın düşecek mi yükselecek mi? Bircan: Altın fiyatları için DSÖ haberleri dikkate alınmalı 24.12.2020 | 11:11
DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs sürü bağışıklığı yüzde 20'ye yaklaştı 02:24
DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs sürü bağışıklığı yüzde 20'ye yaklaştı 24.12.2020 | 11:05
DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs aşısı ile 2021 daha iyi geçecek 01:19
DSÖ Panel Üyesi Dr. Mohammad Munir: Koronavirüs aşısı ile 2021 daha iyi geçecek 24.12.2020 | 11:01
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Olumlu aşı haberleri hızlı büyümeye katkı verebilir 01:13
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Olumlu aşı haberleri hızlı büyümeye katkı verebilir 23.12.2020 | 16:48
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Borsa İstanbul’da 2021 yılında hangi sektörler öne çıkabilir? 23.12.2020 | 12:52
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Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Kritik destek-direnç seviyeleri neler? 23.12.2020 | 10:52
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Küresel piyasalarda beklentiler neler? 23.12.2020 | 10:45
Yunus Kaya: Varlık fiyatlarının şişme süreci devam edecek 03:24
Yunus Kaya: Varlık fiyatlarının şişme süreci devam edecek 22.12.2020 | 16:56
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Cem Tözge: Hastalık endişeleri geride kalırsa piyasada teşvik paketi fiyatlanır 22.12.2020 | 13:34

Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, A Para’da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Akkurt, kısa vadede enflasyonun en az 2 puan üzerindeki reel faizin faydalı olacağını ifade ederek, “Enflasyonun 2 puan üzerindeki getiri yatırımcıların TL tercihini tetikleyecektir” dedi.

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