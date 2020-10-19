FED Başkanlarının seçim korkusu!

Ekonomist Belgin Maviş, A Para’da ABD seçimleri ve piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş, piyasaların teşvik paketine odaklandığını ve gerçeği görmek istemediğini ifade ederek, “ABD seçimlerinde sonuçlar şaibeli olur taraflar buna itiraz ederlerse nasıl bir piyasa görebiliriz? Bence FED Başkanları bu olasılığın korkusu içerisinde” dedi.