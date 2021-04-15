Fed beklenenden önce faiz artırımına gider mi?
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OTOMATİK OYNAT
02:59
Fed beklenenden önce faiz artırımına gider mi? 15.04.2021 | 10:31
02:31
Mustafa Keskintürk: Nisan sonrası enflasyon belirgin şekilde düşebilir 15.04.2021 | 10:21
02:42
Onurcan Bal: Borsa İstanbul 1423 seviyesini aşarsa hız kazanabilir 15.04.2021 | 10:17
05:57
Harun Dereli: Gelişen ülke piyasalarına nakit akışında sıkıntı var 14.04.2021 | 16:51
02:57
02:45
Borsa İstanbul'da yatırımcı nelere dikkat etmeli? 14.04.2021 | 14:31
04:01
Barış Ürkün: ABD'de enflasyon beklentilerden çok fazla sapmadı 14.04.2021 | 14:26
01:50
Merkez Bankası piyasalara ne mesaj verecek? 14.04.2021 | 14:23
18:16
02:09
Küresel borsalara düzeltme gelir mi? 13.04.2021 | 16:13
02:46
Mehmet Aşçıoğlu: Kripto paralar borsa için risk 13.04.2021 | 16:08
03:44
Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalarda yorgunluk emaresi var 13.04.2021 | 16:01
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Asıl şimdi gerçek borsa başladı 13.04.2021 | 14:34
05:10
Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler? 13.04.2021 | 14:15
02:10
Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir 13.04.2021 | 13:52
06:31
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 13.04.2021 | 14:02
03:14
Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 12.04.2021 | 13:23
02:40
Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 12.04.2021 | 13:15
01:28
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü 12.04.2021 | 11:28
02:59
Dr. Murad Kayacan: Faiz kararı için bir sürpriz beklemiyorum 12.04.2021 | 11:23
H2A Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Arzu Odabaşı A Para'da ekonomilerin gündemini değerlendirdi. Odabaşı, ABD'de güçlü bir büyüme gelmediği sürece faiz artırımı yapmayacağını ifade ederek, "ABD tarafındaki enflasyonist etki tüm dünyaya domino etkisi yaratıyor" dedi.