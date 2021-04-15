Fed beklenenden önce faiz artırımına gider mi?

H2A Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı Arzu Odabaşı A Para'da ekonomilerin gündemini değerlendirdi. Odabaşı, ABD'de güçlü bir büyüme gelmediği sürece faiz artırımı yapmayacağını ifade ederek, "ABD tarafındaki enflasyonist etki tüm dünyaya domino etkisi yaratıyor" dedi.