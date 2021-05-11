Fed beklenenden önce faiz artışına gider mi?

Fed Başkanı Jerome Powell, en az 3 yıl faiz artışı yapılmayacağını her fırsatta açıkladı. Ancak ABD’de enflasyon endişelerinin yükselmesi piyasalarda belirsizliği artırması “beklenenden önce bir faiz artışı gelir mi” sorusunu gündeme getirdi. Stratejist Mustafa Aşkın A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Aşkın, “Fed’in faiz oranlarındaki artış yapabileceğini yıl sonuna doğru daha sert bir şekilde konuşmaya başlayabiliriz” dedi.