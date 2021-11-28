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OTOMATİK OYNAT
03:33
Tuna Çetinkaya: Borsa İstanbul'da iyimser havanın dışına çıkılmadı 28.11.2021 | 12:01
03:33
Fed faiz artırımı için harekete geçecek mi? 28.11.2021 | 11:58
03:52
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul dolar bazında hala çok ucuz 28.11.2021 | 11:55
03:11
Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi? 28.11.2021 | 11:51
18:30
Bakan Dönmez: 4. sondaj gemisi yolda 22.11.2021 | 10:37
06:06
02:02
Vahap Taştan: Faiz indirimi emlak sektörü için olumlu 19.11.2021 | 16:13
06:12
SON DAKİKA! Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını açıkladı | Video 18.11.2021 | 14:20
24:38
02:56
Borsa İstanbul rekorlara devam edecek mi? 12.11.2021 | 16:49
06:51
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı 10.11.2021 | 10:12
02:12
Borsa İstanbul'da banka hisseleri rallisi devam eder mi? 09.11.2021 | 11:32
03:19
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? Belgin Maviş: BIST 100'de 1589 kritik 09.11.2021 | 11:29
02:31
Asgari ücret piyasaların da radarında! 09.11.2021 | 11:26
03:59
SON DAKİKA | Ekim ayı enflasyon oranı beklentilerin altında geldi 03.11.2021 | 10:13
03:02
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.11.2021 | 16:13
02:21
Şirin Sarı: Küresel düzeyde enerji problemi sürecek gibi görünüyor 02.11.2021 | 16:09
03:52
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altın fiyatları için baskı azalabilir 02.11.2021 | 16:05
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul kendi rekorunu kırmaya çalışıyor 02.11.2021 | 16:03
05:10
Fed hangi adımları atacak? 02.11.2021 | 16:20
İnfo Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Güner, birçok merkez bankasının piyasalarda normalleşmeyle beraber parasal genişlemeden nasıl dönüleceği yönünde strateji aradığını belirterek, "Fed 2022'de sıkılaşma yönünde hızlı adımlar atabilir" dedi.