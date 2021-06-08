Fed faiz konusunda ne karar verecek?

Tacirler Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu A Para'da Fed'in para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu. Faiz artırım hikayesinin doları destekleyebileceğini ve değerli metallerde bir satışın görülebileceğini ifade ederek, "Fed'in Haziran ayı toplantısı değil de bir sonraki toplantısında daha fazla kişi faiz artırımını konuşacak" dedi.