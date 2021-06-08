Fed faiz konusunda ne karar verecek?
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Fed faiz konusunda ne karar verecek? 08.06.2021 | 15:48
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Karim Yousfi: Gümüş güvenli liman olmayı sürdürecek 08.06.2021 | 15:20
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Fed varlık alımlarını ne zaman azaltacak? 07.06.2021 | 15:41
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Arda Coşar: ECB’den bir aksiyon beklemiyorum 07.06.2021 | 15:34
03:46
Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkabilir? 07.06.2021 | 15:27
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Bakan Fatih Dönmez: İlave rezervler bulabiliriz | Video 07.06.2021 | 11:29
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Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı 05.06.2021 | 02:36
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Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2021 | 14:23
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Fed sıkılaştırma hamlesini ne zaman yapacak? 04.06.2021 | 14:15
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Mustafa Keskintürk: Merkez Bankası’ndan erken bir faiz indirimi beklemiyoruz 04.06.2021 | 13:56
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Soner Kuru: Enflasyon riski yılın kalanınca sürecek 04.06.2021 | 13:50
03:46
Merkez Bankası faizlerde değişikliğe gidecek mi? 03.06.2021 | 16:16
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Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 03.06.2021 | 16:12
03:54
Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde yön ne olacak? 03.06.2021 | 11:53
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Tufan Deriner: Faiz indirimi görmek için erken 03.06.2021 | 11:22
Tacirler Menkul Değerler Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu A Para'da Fed'in para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu. Faiz artırım hikayesinin doları destekleyebileceğini ve değerli metallerde bir satışın görülebileceğini ifade ederek, "Fed'in Haziran ayı toplantısı değil de bir sonraki toplantısında daha fazla kişi faiz artırımını konuşacak" dedi.