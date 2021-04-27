Fed piyasalara ne mesaj verecek?

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed’in ekonomik toparlanmayı destekleyen politikasında değişiklik beklenmediğini ifade ederek, “Ancak Fed’in para politikasında normalleşme ile ilgili iletişime geçebileceği beklentisi var. Bunun bu toplantıda olması biraz zor bir ihtimal” dedi.