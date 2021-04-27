Fed piyasalara ne mesaj verecek?
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OTOMATİK OYNAT
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Piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler? 22.04.2021 | 10:54
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Borsa İstanbul'da trend değişti mi? 22.04.2021 | 10:50
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Betül Asilkan: Fed ve ECB'nin söylemleri piyasalara yön verecek 22.04.2021 | 10:45
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2021 yılında altın fiyatları için beklentiler neler? 20.04.2021 | 12:55
04:59
Soner Kuru: Borsa İstanbul'daki satışın nedeni halka arzlar olabilir 20.04.2021 | 12:51
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Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed’in ekonomik toparlanmayı destekleyen politikasında değişiklik beklenmediğini ifade ederek, “Ancak Fed’in para politikasında normalleşme ile ilgili iletişime geçebileceği beklentisi var. Bunun bu toplantıda olması biraz zor bir ihtimal” dedi.