Video Ekonomide Bugün Fed piyasalara ne mesaj verecek?

Fed piyasalara ne mesaj verecek?

Fed piyasalara ne mesaj verecek?
27.04.2021 | 09:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Borsa İstanbul’da yükselişin devamı gelir mi? 02:10
Borsa İstanbul’da yükselişin devamı gelir mi? 27.04.2021 | 09:47
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 04:48
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 27.04.2021 | 09:43
Stratejist Mustafa Aşkın: 17 günlük kapanma ile turizm sezonu kurtulabilir 02:56
Stratejist Mustafa Aşkın: 17 günlük kapanma ile turizm sezonu kurtulabilir 27.04.2021 | 09:35
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Ons altın fiyatlarında yükselen yeni kanala geçiş için 1792 aşılmalı 02:24
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Ons altın fiyatlarında yükselen yeni kanala geçiş için 1792 aşılmalı 26.04.2021 | 16:00
Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor? 03:49
Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor? 26.04.2021 | 15:46
Ekonomist Belgin Maviş: Beklenenden iyi gelen banka bilançoları Borsa İstanbul'a pozitif yansıyabilir 07:33
Ekonomist Belgin Maviş: Beklenenden iyi gelen banka bilançoları Borsa İstanbul'a pozitif yansıyabilir 26.04.2021 | 15:39
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsa İstanbul’da bundan sonraki süreçte yurt dışının etkisi artabilir 02:18
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsa İstanbul’da bundan sonraki süreçte yurt dışının etkisi artabilir 26.04.2021 | 12:02
Mustafa Keskintürk: Enflasyonda kademeli düşüş bekliyorum 01:42
Mustafa Keskintürk: Enflasyonda kademeli düşüş bekliyorum 26.04.2021 | 11:55
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu soruları yanıtladı 01:19:10
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu soruları yanıtladı 24.04.2021 | 09:29
Borsa İstanbul'da hangi sektörler bilanço döneminde öne çıkabilir? 04:17
Borsa İstanbul'da hangi sektörler bilanço döneminde öne çıkabilir? 22.04.2021 | 15:22
Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 05:54
Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 22.04.2021 | 11:12
Piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler? 01:57
Piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler? 22.04.2021 | 10:54
Borsa İstanbul'da trend değişti mi? 03:20
Borsa İstanbul'da trend değişti mi? 22.04.2021 | 10:50
Betül Asilkan: Fed ve ECB'nin söylemleri piyasalara yön verecek 02:23
Betül Asilkan: Fed ve ECB'nin söylemleri piyasalara yön verecek 22.04.2021 | 10:45
Ekonomist Belgin Maviş: Vaka sayılarındaki artış piyasaları ciddi anlamda etkiliyor 02:43
Ekonomist Belgin Maviş: Vaka sayılarındaki artış piyasaları ciddi anlamda etkiliyor 20.04.2021 | 13:09
2021 yılında altın fiyatları için beklentiler neler? 04:47
2021 yılında altın fiyatları için beklentiler neler? 20.04.2021 | 12:55
Soner Kuru: Borsa İstanbul'daki satışın nedeni halka arzlar olabilir 04:59
Soner Kuru: Borsa İstanbul'daki satışın nedeni halka arzlar olabilir 20.04.2021 | 12:51
ABD'de enflasyon artışı geçici mi? 03:38
ABD'de enflasyon artışı geçici mi? 20.04.2021 | 12:45
Gram altın fiyatları 500 lirayı aşar mı? 03:06
Gram altın fiyatları 500 lirayı aşar mı? 19.04.2021 | 15:07
Ekonomist Belgin Maviş: Yükseliş trendinin oldukça aşağısındayız 02:43
Ekonomist Belgin Maviş: Yükseliş trendinin oldukça aşağısındayız 19.04.2021 | 14:54

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed’in ekonomik toparlanmayı destekleyen politikasında değişiklik beklenmediğini ifade ederek, “Ancak Fed’in para politikasında normalleşme ile ilgili iletişime geçebileceği beklentisi var. Bunun bu toplantıda olması biraz zor bir ihtimal” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA