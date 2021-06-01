Fed piyasalara ne mesaj verecek?
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OTOMATİK OYNAT
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Altın için fiyatları yön ne olacak? Şirin Sarı: Gram altın daha dengeli 01.06.2021 | 12:45
02:54
Normalleşme Borsa İstanbul’da hangi hisselere yarayabilir? 01.06.2021 | 12:41
02:13
Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı 01.06.2021 | 12:39
03:44
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 01.06.2021 | 12:21
02:28
Cem Tözge: Borsa İstanbul’da 1400 seviyesi önemli destek haline geldi 01.06.2021 | 12:16
01:23
Stratejist Mustafa Aşkın: Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yaptı 01.06.2021 | 12:13
01:04
Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı 01.06.2021 | 09:34
02:13
Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak 31.05.2021 | 15:06
01:47
Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 31.05.2021 | 14:57
03:17
Arda Coşar: Banka hisseleri sanayiden pozitif ayrışabilir 31.05.2021 | 14:54
03:22
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalar riskli bir döneme girdi 31.05.2021 | 14:51
03:25
21:49
Türkiye 2021 yılı birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü 31.05.2021 | 10:36
02:48
Haluk İzzet Mutlu: Haziran ayı çok volatil olacak 28.05.2021 | 14:26
24:58
04:04
Dr. Mehmet Ali Gürbüz: Ons altında düşüşler alım fırsatı 28.05.2021 | 13:46
01:40
Stratejist Selçuk Gönençler: Aşı anlaşması büyümeye katalizör etki yapacak 28.05.2021 | 13:36
02:42
05:26
Ferhat Yükseltürk: Piyasalarda makro veriler etkili olacak 27.05.2021 | 16:42
04:11
Emtia fiyatlarında artış sürecek mi? 27.05.2021 | 16:29
Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da Fed’in Haziran ayı toplantısının olası piyasalara yansımasını değerlendirdi. Ürkün, yılın kalanın her Fed yetkilisinin açıklamasının önemle takip edileceğini ifade ederek, “Yurt dışı piyasalarda endekslerin coşkulu bir yükseliş yaşayacağı bir dönem beklemiyorum. Fed’in sıkılaşma sinyali gelişen ülkelere olumsuz yansıyabilir. ” dedi.