Video Ekonomide Bugün Fed piyasalara ne mesaj verecek?

Fed piyasalara ne mesaj verecek?

Fed piyasalara ne mesaj verecek?
01.06.2021 | 12:21

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OTOMATİK OYNAT

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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da Fed’in Haziran ayı toplantısının olası piyasalara yansımasını değerlendirdi. Ürkün, yılın kalanın her Fed yetkilisinin açıklamasının önemle takip edileceğini ifade ederek, “Yurt dışı piyasalarda endekslerin coşkulu bir yükseliş yaşayacağı bir dönem beklemiyorum. Fed’in sıkılaşma sinyali gelişen ülkelere olumsuz yansıyabilir. ” dedi.

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