Fed ‘Şahin mesajlar’ verir mi?
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OTOMATİK OYNAT
02:06
Gram altın fiyatları için alım satım seviyeleri neler? 15.06.2021 | 14:14
02:41
Dolar endeksinde yön ne olacak? 15.06.2021 | 14:08
02:57
Cem Tözge: Fed’in söylemlerinde ciddi bir değişiklik görebiliriz 15.06.2021 | 14:03
02:08
Fed ‘Şahin mesajlar’ verir mi? 15.06.2021 | 14:00
04:10
Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları için beklentiler neler? 14.06.2021 | 16:37
05:16
Fed’den yeni adım gelir mi? 14.06.2021 | 12:59
01:37
Borsa İstanbul’da banka hisseleri yükselişini sürdürecek mi? 14.06.2021 | 12:52
02:53
Borsa İstanbul yükseliş trendine girdi mi? 14.06.2021 | 12:50
03:04
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul’da 1754-1800 bandı gündeme gelebilir 14.06.2021 | 12:47
03:27
Piyasalarda hangi gelişmeler fiyatlanıyor? 11.06.2021 | 16:40
03:02
30:42
Bakan Elvan: Ekonominin temel rotasını belirledik 11.06.2021 | 10:43
03:50
İsmail Güner: Piyasalar NATO zirvesine odaklandı 10.06.2021 | 16:46
02:55
Prof. Dr. Niyazi Berk: Fed varlık alımlarını kademeli olarak azaltır 10.06.2021 | 16:41
02:09
Mustafa Keskintürk: Banka hisselerinde yabancı ilgisi olabilir 09.06.2021 | 16:28
04:03
01:45
Emre Çayırlı: Borsa İstanbul'da havacılık hisselerinde hareket görebiliriz 09.06.2021 | 16:21
04:43
Soner Kuru: Borsa İstanbul Erdoğan-Biden görüşmesine odaklandı 09.06.2021 | 10:51
03:34
Chris Bailey: Euro dolara karşı güç kazanabilir 09.06.2021 | 10:46
04:35
Fed faiz konusunda ne karar verecek? 08.06.2021 | 15:48
Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Öğrt. Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Para’a Fed’in para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dağlaroğlu, ekonomistlerin birçoğunun 2023’te en az bir faiz artırımı beklediğini belirterek, “Özellikle Jackson Hole’daki toplantı önemli olacak” dedi.