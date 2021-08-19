Fed sıkılaşma hamlesi yapacak mı?
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Enver Çetin: Son 2 haftada altın talebi artış gösterdi 19.08.2021 | 16:47
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Fed sıkılaşma hamlesi yapacak mı? 19.08.2021 | 16:40
03:34
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 19.08.2021 | 16:38
02:15
Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ciddi fırsatlar barındırıyor 19.08.2021 | 16:36
04:35
Hüseyin Akseki: BIST 100 pozitif ayrışıyor 17.08.2021 | 15:56
03:06
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul'da ilk direnç 1465 17.08.2021 | 15:52
02:43
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için yükseliş sürecek mi? 17.08.2021 | 15:48
02:51
Özlem Bayraktar Gökşen: Dolarda küresel gelişmeler etkili oluyor 16.08.2021 | 15:59
02:57
02:36
Gram altın için alım fırsatı mı var? 16.08.2021 | 15:53
03:41
Stratejist Cüneyt Paksoy: Piyasa altından vazgeçmedi 16.08.2021 | 15:49
06:46
Ekonomist Belgin Maviş: Yabancı yatırımcıları borsada görmeye başladık 16.08.2021 | 15:47
03:32
Fed varlık alımlarında ne zaman azaltılma gidecek? 16.08.2021 | 15:42
03:26
01:07
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek? 12.08.2021 | 14:18
04:47
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu | Video 12.08.2021 | 14:16
05:11
Sanayi üretim verisi Haziran'da beklentiyi aştı! | Video 12.08.2021 | 10:13
04:26
Enver Erkan: Fed 2022'de varlık alımları için hamle yapabilir 11.08.2021 | 16:18
02:27
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1409 kalesi kritik 11.08.2021 | 16:14
04:15
Borsa İstanbul’da yön ne olacak? Ürkün: Bilanço sonuçları oldukça güçlü 11.08.2021 | 16:11
Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar Fed tutanaklarını A Para'da yorumladı. Coşar, Fed'in enflasyondaki yükselişin gecici olduğunu açıkladığını belirterek, "Fed üyeleri varlık alımlarının azaltımını konuşmaya başladı. Fed gelecek toplantıda takvimi açıklayabilir" dedi.