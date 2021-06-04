Fed sıkılaştırma hamlesini ne zaman yapacak?

ABD’de giderek artan enflasyon beklentileri endişe yarattı. Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed’in şu ana kadar güvercin mesajlarını sürdürdüğünü ifade ederek, “Fed’in varlık alımlarının azaltılması ile ilgili açıklamaları piyasaları alıştıra alıştıra yapacağını düşünüyorum” dedi.