Fed Temmuz toplantısında piyasalara ne mesaj verdi?

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, A Para’da Fed’in faiz kararını ve çıkan mesajları değerlendirdi. Ekonomik toparlanmanın hızlanmasının varlık alımlarının azaltılması (Tapering) sürecinin başlamasının yakın olduğuna işaret ettiğini ifaden Erkan, “Eylül-Aralık aylarında Fed’in tapering için iletişim kurabilir” dedi.