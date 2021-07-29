Video Ekonomide Bugün Fed Temmuz toplantısında piyasalara ne mesaj verdi?

Fed Temmuz toplantısında piyasalara ne mesaj verdi?

Fed Temmuz toplantısında piyasalara ne mesaj verdi?
29.07.2021 | 16:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Doç. Dr. Arda Tokat: Merkez Bankası gelen verilere göre hareket edecek 02:57
Doç. Dr. Arda Tokat: Merkez Bankası gelen verilere göre hareket edecek 29.07.2021 | 16:17
Ekonomist Belgin Maviş: Ağustos ayında gelişen piyasalara para girişi olabilir 02:16
Ekonomist Belgin Maviş: Ağustos ayında gelişen piyasalara para girişi olabilir 29.07.2021 | 16:13
Fed Temmuz toplantısında piyasalara ne mesaj verdi? 05:20
Fed Temmuz toplantısında piyasalara ne mesaj verdi? 29.07.2021 | 16:11
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Veriler güçlü ekonomik büyümeye işaret ediyor 30:08
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Veriler güçlü ekonomik büyümeye işaret ediyor 29.07.2021 | 11:32
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için temel veriler yükselişi destekliyor mu? 02:49
Borsa İstanbul'da banka hisseleri için temel veriler yükselişi destekliyor mu? 27.07.2021 | 15:52
Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu? 03:34
Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu? 27.07.2021 | 15:49
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da majör olumsuz hikaye yok 03:23
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da majör olumsuz hikaye yok 27.07.2021 | 15:46
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 03:51
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi hisseler öne çıkabilir? 27.07.2021 | 15:41
Stratejist Mustafa Aşkın: Sözlü yönlendirmeler sertleşebilir 02:00
Stratejist Mustafa Aşkın: Sözlü yönlendirmeler sertleşebilir 27.07.2021 | 15:37
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Delta varyantı piyasalarda belirsizlik yarattı 02:24
Dr. Tolga Dağlaroğlu: Delta varyantı piyasalarda belirsizlik yarattı 27.07.2021 | 15:34
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı 04:22
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı 14.07.2021 | 15:40
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 02:12
Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 13.07.2021 | 16:08
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da bayram etkisi görülüyor 02:30
Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da bayram etkisi görülüyor 13.07.2021 | 16:06
Stratejist Mustafa Aşkın: Finansal iletişim önem kazanıyor 02:33
Stratejist Mustafa Aşkın: Finansal iletişim önem kazanıyor 13.07.2021 | 16:02
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisi ile hareketlenebilir 01:48
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Altın fiyatları enflasyon verisi ile hareketlenebilir 12.07.2021 | 15:46
Stratejist Cüneyt Paksoy: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde 1150 stop seviyesi 05:43
Stratejist Cüneyt Paksoy: Borsa İstanbul'da bankacılık endeksinde 1150 stop seviyesi 12.07.2021 | 15:41
Ekonomist Belgin Maviş: Fed görünümü piyasada morallerin bozulmasına müsaade etmedi 05:45
Ekonomist Belgin Maviş: Fed görünümü piyasada morallerin bozulmasına müsaade etmedi 12.07.2021 | 15:37
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsalarda tablo değişebilir 03:47
Stratejist Yeliz Karabulut: Borsalarda tablo değişebilir 12.07.2021 | 15:34
Mustafa Keskintürk: Varyantlar piyasaları diri tutuyor 01:45
Mustafa Keskintürk: Varyantlar piyasaları diri tutuyor 12.07.2021 | 15:30
TÜİK duyurdu: Türkiye'de işsizlik rakamları geriledi 00:51
TÜİK duyurdu: Türkiye'de işsizlik rakamları geriledi 12.07.2021 | 10:31

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, A Para’da Fed’in faiz kararını ve çıkan mesajları değerlendirdi. Ekonomik toparlanmanın hızlanmasının varlık alımlarının azaltılması (Tapering) sürecinin başlamasının yakın olduğuna işaret ettiğini ifaden Erkan, “Eylül-Aralık aylarında Fed’in tapering için iletişim kurabilir” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA