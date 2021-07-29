Fed Temmuz toplantısında piyasalara ne mesaj verdi?
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Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, A Para’da Fed’in faiz kararını ve çıkan mesajları değerlendirdi. Ekonomik toparlanmanın hızlanmasının varlık alımlarının azaltılması (Tapering) sürecinin başlamasının yakın olduğuna işaret ettiğini ifaden Erkan, “Eylül-Aralık aylarında Fed’in tapering için iletişim kurabilir” dedi.