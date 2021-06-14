Fed’den yeni adım gelir mi?

Işık Yatırım Akademisi Dr. Murad Kayacan A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Kayacan, ABD 10 yıllıklarının veriminin düşmesinin doların gücünün kırılması anlamı taşıdığını ifade ederek, “Fed toplantısı bu hafta önemli olacak. Beklenti bir önceki toplantısındaki söylemlerinin devam edeceği yönünde” dedi.