Fed'in mesajları altını nasıl etkiledi?

Atlas Portföy Yönetimi Direktörü Egemen Candır A Para’da FED’in açıklamalarını ışığında altın fiyatlarını değerlendirdi. Candır, altın fiyatlarındaki duraksamanın nedenini negatif faiz mesajının verilmemesine bağlayarak, “Yükselişin devamı için FED’in biraz daha negatif faizlere doğru eğimi gerekiyor. Ufukta bu çokta yok görünüyor” dedi.