Fed'in mesajları altını nasıl etkiledi?
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Berk: Ekonomik güven endeksi daha yukarı bir trend sürdürebilir 30.07.2020 | 12:34
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Fed'in mesajları altını nasıl etkiledi? 30.07.2020 | 11:34
02:58
Teşvikler ve önlemler toparlanma için yeterli olacak mı? 30.07.2020 | 11:27
01:34
Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi? 30.07.2020 | 09:52
01:58
Güner: Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor 29.07.2020 | 17:34
02:26
Gödek: BDDK yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'ndan daha aktif olabilir 29.07.2020 | 15:47
03:02
Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor? 29.07.2020 | 15:35
02:29
Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu sunumunda ne sinyal verdi? 29.07.2020 | 15:24
01:41
Tözge: Merkez Bankası 'Bekle ve gör' politikasını sürdürecek 29.07.2020 | 15:16
02:39
Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir 29.07.2020 | 12:34
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Uysal: Enflasyon Temmuz ayından itibaren düşüş kaydedecek 29.07.2020 | 12:18
04:17
Gerz: Borsa İstanbul hala ucuz 29.07.2020 | 12:05
02:56
02:02
Dağlaroğlu: FED büyümenin kırılgan olduğunu biliyor 29.07.2020 | 11:46
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Sevüktekin: FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz 28.07.2020 | 17:35
01:29
Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir 28.07.2020 | 17:31
02:07
Bilanço döneminde Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 28.07.2020 | 17:17
02:33
Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne? 28.07.2020 | 17:00
01:23
Gürsoy: Borsa İstanbul'da kritik seviye 1176 puan 28.07.2020 | 14:39
02:49
Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak 28.07.2020 | 13:48
Atlas Portföy Yönetimi Direktörü Egemen Candır A Para’da FED’in açıklamalarını ışığında altın fiyatlarını değerlendirdi. Candır, altın fiyatlarındaki duraksamanın nedenini negatif faiz mesajının verilmemesine bağlayarak, “Yükselişin devamı için FED’in biraz daha negatif faizlere doğru eğimi gerekiyor. Ufukta bu çokta yok görünüyor” dedi.