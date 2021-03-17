Ferhat Yükseltürk: ABD'de enflasyon yüzde 2'nin üzerine oturabilir
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Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk, A Para'da ekonomilerdeki beklentileri değerlendirdi. Yükseltürk, enflasyon için yaz aylarının kritik olacağını ifade ederek, "ABD'de enflasyon önümüzdeki dönemde yüzde 2'nin üzerine oturabilir" dedi.