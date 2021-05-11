Video Ekonomide Bugün Ferhat Yükseltürk: Piyasa ile Fed ayrı ayrı yerlere gidebilir

Ferhat Yükseltürk: Piyasa ile Fed ayrı ayrı yerlere gidebilir

Ferhat Yükseltürk: Piyasa ile Fed ayrı ayrı yerlere gidebilir
11.05.2021 | 16:43

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Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk, A Para’da merkez bankalarının para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’de varlık ve konut fiyatlarındaki artış finansal istikrar konusunda sorumlu mekanizmaların devreye girmesine yol açabileceğini ifade ederek, “Fed 2013 yılından alınan derslerle beraber varlık alım programından çıkmayı deneyecektir. Piyasa ile Fed’in ayrı ayrı yerlere gittiği bir dönemece gidiyor olabiliriz” dedi.

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