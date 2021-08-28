Financial Orbit Kurucusu Chris Bailey: Euro ve sterlin dolara karşı güç kazanabilir

Financial Orbit Kurucusu Chris Bailey A Para’da merkez bankalarının Covid-19 sürecinden normalleşme sürecine geçiş dönemini değerlendirdi. Ekonomilerdeki gelişmelerin daha fazla enflasyon ve daha fazla faiz artırımı getirebileceğine dikkat çeken Bailey, “Avrupa’da toparlama sürerse euro ve sterlin dolara karşı güç kazanabilir” dedi.